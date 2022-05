ARF - Il Festival del Fumetto: grande successo di pubblico a Roma (Di lunedì 16 maggio 2022) 'Leggo sempre meno fumetti, non lo dico per supponenza o presunzione. Mi sono formato su un certo tipo di letteratura a fumetti che oggi non va per la maggiore. Ci sono altre influenze, come per ... Leggi su studentville (Di lunedì 16 maggio 2022) 'Leggo sempre meno fumetti, non lo dico per supponenza o presunzione. Mi sono formato su un certo tipo di letteratura a fumetti che oggi non va per la maggiore. Ci sono altre influenze, come per ...

Advertising

OlgaShapoval : Foto appena pubblicata @ Arf Festival Del Fumetto - a6fanzine : Dal 13 al 15 Maggio 2022 si è svolto Arf! Festival, il Festival del Fumetto. Ne parliamo qui.… - sadicamente : Dal 13 al 15 Maggio 2022 si è svolto Arf! Festival, il Festival del Fumetto. Ne parlo qui.… - Baphomouse : La camicia più sobria l'ho tenuta per il viaggio di ritorno verso Genova. È stato un festival Arf intenso, credo ne… - Magnolia759 : RT @massimocanorro: Torna in presenza #Arf!, festival del #fumetto di @Roma con #CarmineDiGiandomenico (in mostra con la personale #Icone)… -