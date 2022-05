Ardea | apre il centro Amazon | 200 posti di lavoro a tempo indeterminato | sarà il più importante del centro Italia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Inaugurazione ufficiale stamattina per il nuovodi distribuzionerealizzato ad, in Provincia di Roma. La struttura diventerà uno dei principali hub per importanza nella logistica del colosso mondiale dell’e-commerce del(e non solo) oltre che a portare nuovidi, ben 200 e anell’arco di tre anni. su Il Corriere della Città.

