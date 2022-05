Apple Tv, in arrivo la versione economica: ora tutti potranno averne una (Di lunedì 16 maggio 2022) Apple Tv è pronta a rinnovarsi e nel contempo a divenire più economica. Il box multimediale di casa Apple, che permette di vedere i vari contenuti via streaming e nel contempo in qualità Hd o 4k, è al momento sul mercato con un costo base di 199 euro per la versione con storage da 32 gigabyte. Apple Tv, 16/5/2022 – Computermagazine.itUn prezzo che, come ricorda l’agenzia Adnkronos, risulta essere un po’ troppo elevato rispetto alla concorrenza, visto che ad esempio per il Fire Tv Stick di Amazon o la Chromecast di Google, che più o meno svolgono le stesse funzioni, si scende di molti euro. A dare l’annuncio di una possibile nuova Apple Tv economica è l’analista Ming-Chi Kuo, ritenuto molto attendibile in quanto ad anticipazione dei prodotti Apple, che ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)Tv è pronta a rinnovarsi e nel contempo a divenire più. Il box multimediale di casa, che permette di vedere i vari contenuti via streaming e nel contempo in qualità Hd o 4k, è al momento sul mercato con un costo base di 199 euro per lacon storage da 32 gigabyte.Tv, 16/5/2022 – Computermagazine.itUn prezzo che, come ricorda l’agenzia Adnkronos, risulta essere un po’ troppo elevato rispetto alla concorrenza, visto che ad esempio per il Fire Tv Stick di Amazon o la Chromecast di Google, che più o meno svolgono le stesse funzioni, si scende di molti euro. A dare l’annuncio di una possibile nuovaTvè l’analista Ming-Chi Kuo, ritenuto molto attendibile in quanto ad anticipazione dei prodotti, che ...

