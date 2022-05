Anziano trovato morto in un pozzo a Reggio Emilia, scarcerati i parenti indagati - Una vicina di casa: "Ho molta paura" (Di lunedì 16 maggio 2022) commenta Sono stati scarcerati i parenti di Giuseppe Pedrazzini , il 77enne trovato morto in un pozzo mercoledì scorso a Toano (Reggio Emilia). Dopo essere stati interrogati dagli inquirenti i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 maggio 2022) commenta Sono statidi Giuseppe Pedrazzini , il 77ennein unmercoledì scorso a Toano (). Dopo essere stati interrogati dagli inquirenti i ...

