Antonio Capuano è il vice-presidente dell'Upi Regionale Campania (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consigliere Provinciale di Benevento Antonio Capuano è stato eletto vicepresidente dell'Unione delle Province della Campania al termine del Direttivo Regionale UPI Campania convocato dal presidente Michele Strianese presso la sede della Provincia di Salerno di cui lo stesso Strianese è presidente. Alla riunione del Direttivo Regionale ha partecipato anche il presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi. Il Direttivo, che è costituito da 10 membri, e cioè i 4 Presidenti di Provincia della Campania, 2 consiglieri provinciali di Salerno e di Caserta ed 1 di Avellino e di Benevento, ha provveduto anche ad eleggere ...

