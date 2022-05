Antonino Cannavacciuolo, la scelta che le ha cambiato la vita: c’entra la moglie (Di lunedì 16 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più famosi ed amati della tv. Ma conoscete la moglie? Per lui ha fatto una scelta che le ha cambiato la vita: ecco che cosa ha raccontato. Lo chef partenopeo non solo è una star nella sua cucina, ma da anni è anche un volto del piccolo schermo molto Leggi su youmovies (Di lunedì 16 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno degli chef più famosi ed amati della tv. Ma conoscete la? Per lui ha fatto unache le hala: ecco che cosa ha raccontato. Lo chef partenopeo non solo è una star nella sua cucina, ma da anni è anche un volto del piccolo schermo molto

Advertising

victimofmyfeels : Mio dio petti17 per un attimo era diventata Antonino Cannavacciuolo con le sue pacche #amici21 - Butterfly22Fly : ?? Pintus imita lo Chef Antonino Cannavacciuolo e poi arriva Bruno Barbieri - lillydessi : Spaghetti e polpo di Antonino Cannavacciuolo: pochi ingredienti per un primo di mare strepitoso! - RicettaSprint… - lillydessi : La parmigiana perfetta dello chef Cannavacciuolo: ecco il suo segreto - Mezzokilo - figlionini : RT @CePostaPerTeOff: L'ingrediente segreto per un sabato sera perfetto? #CePostaPerTe con un ospite speciale come Antonino Cannavacciuolo!… -