Antonia Pozzi, la poetessa italiana con lo sguardo volto all'infinito (Di lunedì 16 maggio 2022) Guardami: sono nuda. Dall'inquieto languore della mia capigliatura alla tensione snella del mio piede, io sono tutta una magrezza acerba inguainata in un color d'avorio Sono parole intense e affascinanti, permeate di un significato che va oltre il visibile, quelle di Antonia Pozzi, la poetessa italiana che ha saputo cogliere l'essenza del mondo che abitiamo e della vita che viviamo. Lo ha fatto con il cuore e poi con l'anima, lo ha fatto trasformando in parole forbite e raffinate i sentimenti e l'emozioni, l'amore e la sofferenza e tutte le contraddizioni della quotidianità. Bionda, bellissima e con un animo sensibile, la poetessa italiana ci ha lasciato in eredità le sue parole, quelle fatte d'amore e di tormento, di momenti di pienezza e di dolore, di ricordi mai svaniti ed ...

