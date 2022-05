Antonella Clerici e la figlia Maelle, la foto insieme vestite uguali è boom di like: bellissime (Di lunedì 16 maggio 2022) Antonella Clerici è tra i volti più amati del piccolo schermo. La conduttrice ha una figlia di nome Maelle, che oggi ha 15 anni, nata dal matrimonio con Eddy Martens. Nonostante i capelli castani della ragazza, le due condividono una grandissima somiglianza: ecco infatti com’è oggi Maelle. Antonella Clerici non ha bisogno di presentazioni, il suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 16 maggio 2022)è tra i volti più amati del piccolo schermo. La conduttrice ha unadi nome, che oggi ha 15 anni, nata dal matrimonio con Eddy Martens. Nonostante i capelli castani della ragazza, le due condividono una grandissima somiglianza: ecco infatti com’è ogginon ha bisogno di presentazioni, il suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

BR4TZ97 : perché in corea ci sono queste pubblicità e noi abbiamo antonella clerici che fa la spesa al supermercato ?? - oxygeneeuropeen : stiamo passando in valle scrivia io purtroppo antonella clerici che è venuta a vivere qui la capisco molto bene - chaomanu_ : Antonella Clerici cantando le tagliatelle di Nonna Pina #Eurovision - pizzabeer15 : RT @Cinguetterai: Tutti fanno il tifo per Mahmood e Blanco: Antonella Clerici, Carlo Conti, Giancarlo Magalli, Caterina Balivo, Elodie, Iva… - EmanueleDiRocco : L'Islanda è composta da Irene Fornaciari, Antonella Clerici e Filippa Lagerback. #ESCita -