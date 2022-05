Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 16 al 20 maggio 2022 | Marina lascia Napoli

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ledi “Unal” dal 16 al 20. Nella puntata di lunedì 16, dopo avergli comunicato di aspettare un bambino da lui, Lara tiene testa a Roberto. L’uomo, intanto, deve fare i conti con la spiazzante novità appena appresa, proprio quandosembra disposta a riavvicinarsi a lui. Viola prova invano a sensibilizzare gli alunni sul tema della criminalità. Renato, nonostante il proposito manifestato a Raffaele di non voler approfittare più della benevolenza di Giuditta, si smentisce presto. Nella puntata di martedì 17, Lara, decisa a non rinunciare a qualcosa che ha desiderato per tanto tempo, tenta di mettere Roberto con le spalle al muro. Viola invita Michele a ...

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole di domani martedì 17 maggio 2022, in onda su Rai 3 alle 20:45 e on demand su RaiPlay, si concentrano su Lara, incinta di Roberto. Ora la bella Martin ...Con il lunedì ritorna un nuovo appuntamento con Un posto al Sole, in onda su Rai3 alle 20:45.