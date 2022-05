Anonymous Italia sugli attacchi di Killnet alla Polizia: «Ragazzi di 15-20 anni, stupisce che la polizia si sia fatta sorprendere» (Di lunedì 16 maggio 2022) Facciamo una premessa doverosa. Quando si parla di hacktivismo e, soprattutto della galassia di Anonymous a livello globale, si entra in un terreno molto complesso: sono diverse le persone che possono sposare le cause e i principi su cui si basa Anonymous e tutte queste persone possono condividerne la simbologia che noi associamo tradizionalmente agli hacktivisti. Con l’inizio della guerra in Ucraina, tuttavia, nella già vastissima comunità di Anonymous, è stato lanciato l’hashtag #OpRussia: tutti quegli attivisti che intendono colpire con le loro azioni portali e siti istituzionali russi possono coalizzarsi e contribuire alla causa. In Italia, da questo punto di vista, sembra essere molto attiva la community che fa riferimento all’account Twitter @AnonNewsItalia, che abbiamo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 maggio 2022) Facciamo una premessa doverosa. Quando si parla di hacktivismo e, soprattutto della galassia dia livello globale, si entra in un terreno molto complesso: sono diverse le persone che possono sposare le cause e i principi su cui si basae tutte queste persone possono condividerne la simbologia che noi associamo tradizionalmente agli hacktivisti. Con l’inizio della guerra in Ucraina, tuttavia, nella già vastissima comunità di, è stato lanciato l’hashtag #OpRussia: tutti quegli attivisti che intendono colpire con le loro azioni portali e siti istituzionali russi possono coalizzarsi e contribuirecausa. In, da questo punto di vista, sembra essere molto attiva la community che fa riferimento all’account Twitter @AnonNews, che abbiamo ...

