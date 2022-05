Anniversario dell’inaugurazione del Teatro “La Fenice” di Venezia (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, progettato da Gian Antonio Selva, fu edificato tra 1790 e 1792 e inaugurato il 16 maggio dello stesso anno. Durante gli anni ha ospitato prime di numerose opere di Verdi, Donizetti, Rossini, Stravinsky, Prokofiev e altri ancora. Ha subito diverse ristrutturazioni e ricostruzioni in seguito ad incendi ma è sempre rinato dalle proprie ceneri. “La Fenice”, il Teatro che rinasce dalle sue ceneri “La Fenice” è uno dei più prestigiosi e principali teatri di lirica del mondo. È situato nel Sestiere di San Marco in campo San Fantin. Per la costruzione del Teatro furono demoliti molti edifici nell’area d’interesse. I lavori furono celeri e l’inaugurazione avvenne il giorno della festa della Sensa, con l’opera “I Giuochi d’Agrigento” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Gran“La” di, progettato da Gian Antonio Selva, fu edificato tra 1790 e 1792 e inaugurato il 16 maggio dello stesso anno. Durante gli anni ha ospitato prime di numerose opere di Verdi, Donizetti, Rossini, Stravinsky, Prokofiev e altri ancora. Ha subito diverse ristrutturazioni e ricostruzioni in seguito ad incendi ma è sempre rinato dalle proprie ceneri. “La”, ilche rinasce dalle sue ceneri “La” è uno dei più prestigiosi e principali teatri di lirica del mondo. È situato nel Sestiere di San Marco in campo San Fantin. Per la costruzione delfurono demoliti molti edifici nell’area d’interesse. I lavori furono celeri e l’inaugurazione avvenne il giorno della festa della Sensa, con l’opera “I Giuochi d’Agrigento” ...

