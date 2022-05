Ankara a Svezia e Finlandia: consegnateci i terroristi del Pkk e trattiamo sulla Nato (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo essersi messa di traverso, ora la Turchia fa sapere di essere disponibile a mettere sul tavolo della trattativa per il si all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, la negoziazione dell’estradizione di 19 terroristi del Pkk, il Partîya Karkerén Kurdîstan, presenti sui territori dei Paesi del nord Europa. Finora Helsinki e Stoccolma hanno sempre sdegnosamente respinto le numerose richieste avanzate in questi ultimi anni dalla Turchia di estradare “terroristi” legati al Pkk e alla rete di Fethullah Gulen, il predicatore accusato del golpe del 2016. L’apertura arriva dal ministero turco della Giustizia, proprio mentre Ankara, che ha espresso forti riserve sull’adesione alla Nato da parte dei due Paesi scandinavi, accusa Helsinki e Stoccolma di essere un rifugio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo essersi messa di traverso, ora la Turchia fa sapere di essere disponibile a mettere sul tavolo della trattativa per il si all’adesione dialla, la negoziazione dell’estradizione di 19del Pkk, il Partîya Karkerén Kurdîstan, presenti sui territori dei Paesi del nord Europa. Finora Helsinki e Stoccolma hanno sempre sdegnosamente respinto le numerose richieste avanzate in questi ultimi anni dalla Turchia di estradare “” legati al Pkk e alla rete di Fethullah Gulen, il predicatore accusato del golpe del 2016. L’apertura arriva dal ministero turco della Giustizia, proprio mentre, che ha espresso forti riserve sull’adesione allada parte dei due Paesi scandinavi, accusa Helsinki e Stoccolma di essere un rifugio ...

