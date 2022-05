Animali domestici, è ufficiale: il Lazio avrà dei cimiteri per gli amici a 4 zampe (Di lunedì 16 maggio 2022) Primo via libera alla proposta di legge che prevede la possibilità per i Comuni di realizzare dei luoghi dove poter seppellire gli Animali domestici. La Commissione Sanità ha, infatti, approvato il testo che ora dovrà ricevere l’approvazione definitiva dal Consiglio Regionale in aula: “La proposta di legge sui cimiteri per gli Animali è molto importante perché va a dare regole certe sull’argomento, – afferma il vice presidente del consiglio regionale Devid Porrello – al momento disciplinato solo da un Regolamento europeo che prevede l’incenerimento o la sepoltura solo nel caso in cui si abbia a disposizione un terreno privato. Con questa legge, che abbiamo presentato nel 2018 e che adesso è confluita in un testo unificato, vogliamo far si che quel legame che si è creato in vita con l’animale domestico non venga ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022) Primo via libera alla proposta di legge che prevede la possibilità per i Comuni di realizzare dei luoghi dove poter seppellire gli. La Commissione Sanità ha, infatti, approvato il testo che ora dovrà ricevere l’approvazione definitiva dal Consiglio Regionale in aula: “La proposta di legge suiper gliè molto importante perché va a dare regole certe sull’argomento, – afferma il vice presidente del consiglio regionale Devid Porrello – al momento disciplinato solo da un Regolamento europeo che prevede l’incenerimento o la sepoltura solo nel caso in cui si abbia a disposizione un terreno privato. Con questa legge, che abbiamo presentato nel 2018 e che adesso è confluita in un testo unificato, vogliamo far si che quel legame che si è creato in vita con l’animale domestico non venga ...

