Anche la musica diventa green: l'evento dell'Ofb con il compositore Ratti (FOTO) (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Se vi dicessi che le piante sono in grado di prendere parte ad un concerto non ci credereste eppure questo è quello che è accaduto ieri sul palco dell'auditorium Tanga della Spina Verde nella prima di green Fantasy opera del giovane e talentuoso compositore Piergiorgio Ratti. Sette piante sono diventate vere e proprie protagoniste di un brano musicale. Una cornice suggestiva è quella proposta dal compositore che, fa eseguire la sua composizione al buio, che permette alle piante di emettere delle frequenze che, con degli specifici apparecchi elettronici, vengono trasposti in musica. La fotosintesi clorofilliana, che è l'opposto della respirazione, si attiva con la luce ed è proprio quello che accade ...

