Anche Bonucci saluta Chiellini | il messaggio pubblicato sui social

(Di lunedì 16 maggio 2022)-Leonardoha, sui propri canali, unper Giorgio, il quale disputerà – domani – l’ultima gara in casa con la maglia bianconera. Di seguito quantoda Leonardo. “Caro Giorgio, da dove iniziamo?? Dalla fine, credo che sia doveroso. Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico. Abbiamo condiviso più di 10 anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo VINTO. Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra. Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore. Viverci fuori dal ...

