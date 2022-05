Amici21 | panico durante la finale | “Sto facendo una figura di mer**a!” Le telecamere riprendono tutto VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 16 maggio 2022)la diretta delladi, sul palco ha preso vita un momento di vero e proprio imbarazzo. Tensione negli ultimi minuti(Screen da Twitter)Domenica 15 maggio è andata in onda ladi, in una diretta scoppiettante ed incalzante. A trionfare sugli altri è stato Luigi, il cantante della squadra di Rudy Zerbi che, in un testa a testa con il ballerino Michele, è riuscito ad alzare la coppa e a portarsi a casa il montepremi di 150mila euro. Proprioi minuti finali, però, sul palco ha preso luogo un momento di vero imbarazzo. Complice la stanchezza e il calo di tensione dopo la proclamazione, trattenere le risate è stato impossibile e la parolaccia è uscita spontaneamente: ecco cos’è successo., Maria de ...