Amici21 – La Finale: Luigi Strangis vince la 21ma edizione del talent show (Di lunedì 16 maggio 2022) Luigi Strangis batte Michele Esposito e vince Amici21. La reazione del cantante Si conclude l’ultimo atto del serale di Amici21, il talent show condotto da Maria De Filippi che quest’anno arriva alla sua ventunesima edizione. La sfida per aggiudicarsi la vittoria e il primo posto sul podio è tra il cantante Luigi Strangis e il ballerino Michele Esposito. I due si esibiscono con leggerezza e con la voglia di concludere il percorso all’interno della scuola a testa alta consapevoli di aver dato il massimo. Al tele voto, però, è Luigi ad aggiudicarsi la vittoria come già predetto da alcuni volti della stampa nazionale. Una vittoria che poco spiazza pubblico, web e addetti ai lavori ma che, tuttavia, sembra ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022)batte Michele Esposito e. La reazione del cantante Si conclude l’ultimo atto del serale di, ilcondotto da Maria De Filippi che quest’anno arriva alla sua ventunesima. La sfida per aggiudicarsi la vittoria e il primo posto sul podio è tra il cantantee il ballerino Michele Esposito. I due si esibiscono con leggerezza e con la voglia di concludere il percorso all’interno della scuola a testa alta consapevoli di aver dato il massimo. Al tele voto, però, èad aggiudicarsi la vittoria come già predetto da alcuni volti della stampa nazionale. Una vittoria che poco spiazza pubblico, web e addetti ai lavori ma che, tuttavia, sembra ...

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - AmiciUfficiale : I nostri finalisti si stanno avvicinando allo studio! Ci vediamo tra pochissimo in prima serata su Canale 5 con la… - AmiciUfficiale : La nostra Giulia con la coppa della Finale! Chi sarà il prossimo a sollevarla? #Amici21 - lisa16984248 : Dopo lo scorso anno non credevo potessero partorire una finale più brutta #Amici21 #amici22 @WittyTV - lecvlerc_ : RT @itsscarolaa: e per quanta strada ancora c'è da fare amerai il finale ?? #amici21 -