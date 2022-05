Amici, dopo la finale scoppia la polemica: “Tutto pilotato” | Maria De Filippi nella bufera (Di lunedì 16 maggio 2022) Sissi eliminata durante la puntata finale di Amici 21, il popolo social non ci sta: sul web è rivolta contro la decisione. La 21esima edizione di Amici si è conclusa ieri sera con il trionfo di Luigi Strangis, che ha superato al televoto finale il ballerino Michele ed è riuscito così a portarsi a casa il titolo di campione, la coppa e il premio di 150.000 euro. Ma oltre al successo del pupillo di Rudy Zerbi, sui social si sta parlando molto anche di un altro momento che ha caratterizzato la finalissima di Amici 21. Nel corso della puntata, infatti, sono state decretate due eliminazioni, ovvero quelle di Albe e Sissi. Con il coinvolgimento del televoto da casa non c’è stato nulla da fare per Sissi, anche se la sua eliminazione ha scatenato non poche polemiche. Sissi, infatti, è ... Leggi su topicnews (Di lunedì 16 maggio 2022) Sissi eliminata durante la puntatadi21, il popolo social non ci sta: sul web è rivolta contro la decisione. La 21esima edizione disi è conclusa ieri sera con il trionfo di Luigi Strangis, che ha superato al televotoil ballerino Michele ed è riuscito così a portarsi a casa il titolo di campione, la coppa e il premio di 150.000 euro. Ma oltre al successo del pupillo di Rudy Zerbi, sui social si sta parlando molto anche di un altro momento che ha caratterizzato la finalissima di21. Nel corso della puntata, infatti, sono state decretate due eliminazioni, ovvero quelle di Albe e Sissi. Con il coinvolgimento del televoto da casa non c’è stato nulla da fare per Sissi, anche se la sua eliminazione ha scatenato non poche polemiche. Sissi, infatti, è ...

