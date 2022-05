“Amici 21”, vince il cantante Luigi Strangis: il dietro le quinte inaspettato post finale (Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri sera, 15 Maggio 2022, in diretta su Canale 5 è andata in onda la finale della ventunesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Il vincitore di Amici 21 è stato Luigi Strangis, cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il ragazzo ha battuto Albe, Alex e Sissi ed ha sfidato Michele Esposito, che a sua volta ha vinto su Serena. E alla sfida finale con il ballerino classico ha vinto grazie al televoto. Chiusa la diretta, la festa è proseguita per tutta la notte e dietro le quinte è scoppiato il caos assoluto.



