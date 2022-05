Amici 21 | Rabbia sull’esito della finale, poi marcia indietro clamorosa: “Non l’ho detto!” (Di lunedì 16 maggio 2022) Sfogo sui social dopo la finale di Amici 21, si crea la polemica e l’allieva fa dietrofront: non è stata detta la verità, si è trattato di un malinteso Studio-Amici-(Mediasetplay)A quanto pare c’è stato un vero e proprio malinteso sulla finale di Amici 21. Ieri era sembrato che una ex allieva avesse fatto una storia su Instagram con qualche frecciatina contro il vincitore Luigi. Subito si era aperta la polemica mediatica e la ragazza si è trovata travolta dalle critiche in poche ore. Parliamo di Flaza, anche lei ex allieva di questa edizione eliminata dalla sua insegnante Lorella Cuccarini per via di diverse violazioni del regolamento 6 mesi fa. Dopo la finale Flaza aveva pubblicato una Instagram stories con un’emoticon del clown senza didascalie. I più furbi hanno subito pensato che ... Leggi su direttanews (Di lunedì 16 maggio 2022) Sfogo sui social dopo ladi21, si crea la polemica e l’allieva fa dietrofront: non è stata detta la verità, si è trattato di un malinteso Studio--(Mediasetplay)A quanto pare c’è stato un vero e proprio malinteso sulladi21. Ieri era sembrato che una ex allieva avesse fatto una storia su Instagram con qualche frecciatina contro il vincitore Luigi. Subito si era aperta la polemica mediatica e la ragazza si è trovata travolta dalle critiche in poche ore. Parliamo di Flaza, anche lei ex allieva di questa edizione eliminata dalla sua insegnante Lorella Cuccarini per via di diverse violazioni del regolamento 6 mesi fa. Dopo laFlaza aveva pubblicato una Instagram stories con un’emoticon del clown senza didascalie. I più furbi hanno subito pensato che ...

