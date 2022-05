Amici 21, Maria De Filippi vuota il sacco: ecco chi voleva come vincitore (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’altra edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa in modo spettacolare. Dopo una serie di sfide ricche di emozioni, Luigi ha avuto la meglio su Michele e si è portato a casa l’ambito premio finale. E’ stato un percorso molto lungo che ha fatto nascere inevitabilmente dei rapporti tra le parti. Lo sa bene la padrona di casa che, sia nel corso dell’ultima puntata che nell’intervista post-diretta, ha espresso le sue preferenze senza peli sulla lingua. Amici 21, quanti soldi hanno vinto i finalisti? Tutti i premi Quella di Amici 21 è stata una finale particolarmente ricca in termine di premi vinti da tutti e sei i finalisti Amici 21: il giudizio di Maria ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’altra edizione didiDesi è conclusa in modo spettacolare. Dopo una serie di sfide ricche di emozioni, Luigi ha avuto la meglio su Michele e si è portato a casa l’ambito premio finale. E’ stato un percorso molto lungo che ha fatto nascere inevitabilmente dei rapporti tra le parti. Lo sa bene la padrona di casa che, sia nel corso dell’ultima puntata che nell’intervista post-diretta, ha espresso le sue preferenze senza peli sulla lingua.21, quanti soldi hanno vinto i finalisti? Tutti i premi Quella di21 è stata una finale particolarmente ricca in termine di premi vinti da tutti e sei i finalisti21: il giudizio di...

Advertising

Cosmopolitan_IT : La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non s… - IlContiAndrea : È #Luigi il vincitore assoluto della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo posto per il ballerino… - teatrolafenice : Carlo Maria Giulini, che ricordiamo nel giorno della sua nascita oggi nel 1914, dirige L'Imperatore di Beethoven. A… - Marilenapas : RT @Corriere: «So già quanto mi mancherà tutto questo, ma le cose belle finiscono per dare spazio a nuovi traguardi. Non so come finirà, ma… - infoitinterno : Luigi Strangis, chi è il vincitore di Amici 2022, il messaggio a Maria De Filippi: «Se sto bene è grazie a te» -