“Amici 21”, Maria De Filippi ricorda Piero Sonaglia durante la finale: pubblico commosso (Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri sera, 15 Maggio 2022, è andata in scena l’ultima puntata del serale di Amici 21. Tantissime le emozioni nel corso della puntata. Alla fine dei due circuiti di danza e canto, alla finalissima sono giunti il ballerino Michele e il cantante Luigi, entrambi della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La coppa è stata alzata da Luigi, il quale è il nuovo vincitore del talent. Pochi istanti prima di dare la buonanotte al pubblico di Amici 21 Maria De Filippi ha deciso di dire addio per un’ultima volta a Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio scomparso qualche mese fa a causa di un infarto.



