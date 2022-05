“Amici 21” | il trionfo di Luigi | battuto Michele nella sfida finale

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 16 maggio 2022) E’il vincitore di “21”, il talent di Maria De Filippi. Il cantante ha trionfato dopo lo scontrocon il ballerino. I due allievi avevano vinto i rispettivi premi di categoria sconfiggendo Albe, Sissi e Alex per il canto, e Serenadanza. Il premio della critica Tim assegnato dalla stampa è andato a Sissi. Neldedica di Maria De Filippi a Piero Sonaglia, assistente di studio morto poche settimane fa. La puntata inizia come sempre con l’ingresso della giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Poi è il momento dei ragazzi, i sei finalisti che si giocheranno la vittoria. E’ Giulia, la campionessa in carica, a portare la coppa in studio. Prima dell’inizio della gara Maria dedica a ciascun ragazzo un pensiero sottolineando le ...