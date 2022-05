Amici 21, il look della finale di Alessandra Amoroso è un inno all’estate (Di lunedì 16 maggio 2022) La cantante salentina si è esibita sul palco del talent show che l'aveva lanciata nel 2009, cantando il suo nuovo singolo "Camera 2009". Una celebrazione delle "summer vibes", dettata anche dagli abiti che ha scelto per la performance. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) La cantante salentina si è esibita sul palco del talent show che l'aveva lanciata nel 2009, cantando il suo nuovo singolo "Camera 2009". Una celebrazione delle "summer vibes", dettata anche dagli abiti che ha scelto per la performance. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Amici 21, il look della finale di Alessandra Amoroso è un inno all’estate - chiaraMente95 : Ciao amici vi piace il mio look primaverile? Ah si, ho anche cambiato nome, avevo utilizzato un soprannome ma non m… - frengo1987 : #amici #AMICI21 dopo i #Maneskin i cugini di campagna querelano Luigi per la copia del look - occhio_notizie : La conduttrice ha optato per un tubino molto elegante e raffinato, come suo solito. #amici21 #finale… - Cosmopolitan_IT : Attesissima, l'ex concorrente di Amici gareggia all'Eurovision per Malta -