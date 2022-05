Amici 21, doveva succedere in diretta: il momento mancato per Alex Wyse. Perchè non l’hanno mostrato? (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica 15 maggio è andata in onda in diretta su Canale 5 la tanto attesa finale di Amici di Maria De Filippi, la ventunesima edizione del talent ha il suo vincitore assoluto: il cantate Luigi Strangis. LEGGI ANCHE : — Amici 21, il momento divertente tra Maria De Filippi e Luigi a fine puntata: cosa è successo Tra i favoriti di questa edizione c’era anche il cantante Alex Wyse che è arrivato fino alla fine proprio a scontrasi con Luigi, in quella che è sembrata a tutti una “finalissima anticipata”: i due giovani hanno rappresentato per molti i talenti più grandi e importanti di questa edizione. Proprio a proposito di Alex, dal web emerge una bella notizia per lui e per la sua carriera nascente, che però non è stata condivisa durante la finale. Secondo alcune ... Leggi su funweek (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica 15 maggio è andata in onda insu Canale 5 la tanto attesa finale didi Maria De Filippi, la ventunesima edizione del talent ha il suo vincitore assoluto: il cantate Luigi Strangis. LEGGI ANCHE : —21, ildivertente tra Maria De Filippi e Luigi a fine puntata: cosa è successo Tra i favoriti di questa edizione c’era anche il cantanteche è arrivato fino alla fine proprio a scontrasi con Luigi, in quella che è sembrata a tutti una “finalissima anticipata”: i due giovani hanno rappresentato per molti i talenti più grandi e importanti di questa edizione. Proprio a proposito di, dal web emerge una bella notizia per lui e per la sua carriera nascente, che però non è stata condivisa durante la finale. Secondo alcune ...

Amici 21, doveva succedere in diretta: il momento mancato per Alex Wyse. Perchè non l'hanno mostrato Domenica 15 maggio è andata in onda in diretta su Canale 5 la tanto attesa finale di Amici di Maria De Filippi, la ventunesima edizione del talent ha il suo vincitore assoluto: il cantate Luigi ... Amici 21, pagelle e vincitore Luigi Strangis/ Albe non pervenuto, Michele imperioso, Sissi delude Amici 2022, le pagelle della finale: Serena e Michele sfida di ballo a senso unico. Serena(voto 6): Va detto ha fatto il suo dovere durante la finale di Amici 2022, buone le esibizioni e sicuramente è ...