Amici 21 | celebre cantante “contesta” la vittoria di Luigi Strangis e parla di Alex | Sissi e Albe | “Ho provato disagio”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo ladiad21, Rita Pavone interviene online su Twitter e mostra il suo dissenso svelando per chi faceva il tifo al posto di21, Rita Pavone “contro” ladiA parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.