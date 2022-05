Ambulanza si scontra con una Jeep e si ribalta | tre feriti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Un incidente stradale grave è avvenuto oggi su via Palmiro Togliatti, all'altezza di via dei Meli, nella periferia romana di Centocelle. Arsi unae un': sono rimastiuna donna di 45 anni, un uomo di 36 e il figlio di 16 anni trasportati per accertamenti al Policlinico Tor Vergata. Il mezzo di soccorso, a seguito dell'urto, si èto abbattendo due paline semaforiche e un palo della luce. Nessuno dei tre era a bordo dell'. Sul posto pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale per accertare la dinamica dei fatti.

Advertising

leggo.it

Un'infermierizzata del Suem 118 e l'elicottero sono arrivati sul posto e il ragazzino è stato portato in codice rosso all'ospedale di Verona Borgo Trento, dove pare si trovi ancora in ...Sul posto sono giunti un'infermierizzata del Suem 118 e l'elicottero. Il ragazzino vittima dell'incidente è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato d'urgenza, in codice ... Roma, ambulanza si ribalta dopo uno scontro con un fuoristrada: tre feriti A scontrarsi una Jeep e un’ ambulanza: sono rimasti feriti una donna di 45 anni, un uomo di 36 e il figlio di 16 anni trasportati per accertamenti al Policlinico Tor Vergata. Il mezzo di soccorso, a ...Ancora un incidente nella Capitale. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio e ha visto coinvolti un’auto e un’ambulanza. A seguito dello scontro il mezzo di soccorso si è ribaltato danneggiano un pal ...