Ambrosino eletto miglior attaccante del Campionato Primavera!

(Di lunedì 16 maggio 2022) La stagione da urlo di Giuseppenon è passata inosservata: già diversi sono i club che sono in prima fila, in vista della prossima stagione, per cercare di accaparrarsi la stellina della Primavera del Napoli. Il giovaneprocidano è statonella top 11 stagionale, nel corso del Gran Galà Primavera organizzato dall’emittente Sportitalia. “Tanti sacrifici. Fatemi dire una cosa su Spalletti” Nel corso della premiazione, Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni, non nascondendo la sua soddisfazione, con un ringraziamento anche al tecnico della prima squadra, Luciano Spalletti. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Sono molto contento di questa stagione. Grazie all’aiuto del mister e della squadra siamo riusciti a fare una buona stagione. Ho fatto ...

Advertising

LatinaToday

...della mia Città - sottolinea- . Penso che un periodo di pausa sia utile a tutti. Ora che sono candidato sosterrò in primis Patrizia Manassero con un "gioco di squadra" e, se sarò, ...Cultura e Procida (non più Cenerentola del Golfo, come dice il sindaco Dino), nelle ... il "vertice" della Regione è tutto preso dalla "voglia matta" del 3°mandato, cioè essereancora ... Elezioni comunali 2022, a Ponza due candidati alla carica di sindaco 1' di lettura Fano 12/05/2022 - Il Comitato di Fano di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino ha confermato come Presidente Mauro Mandolini nel corso dell’Assemblea elettiva territoriale. “Ho accett ..."Penso un periodo di pausa sia utilea tutti: ora che sono candidato sosterrò in primis Patrizia Manassero con un “gioco di squadra” e, se sarò eletto, cercherò di lavorare per il bene di Cuneo e dei m ...