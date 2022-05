Amber Heard cambia la sua testimonianza sugli abusi domestici a metà del processo: "Ho sbagliato la data" (Di lunedì 16 maggio 2022) Amber Heard ha appena cambiato la sua testimonianza sugli abusi domestici subiti per mano dell'ex marito Johnny Depp a metà del processo: 'Ho solo sbagliato la data, non significa niente'. Il processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard è ripreso oggi, lunedì 16 maggio 2022, e c'è già una svolta esplosiva a quanto pare: l'attrice di Aquaman è stata colta alla sprovvista dopo aver cambiato la sua testimonianza nel bel mezzo della sua deposizione. I giurati hanno ascoltato registrazioni esplicite di conversazioni tra Depp e la Heard, visto filmati e fotografie ma questo lapsus della star potrebbe ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022)ha appenato la suasubiti per mano dell'ex marito Johnny Depp adel: 'Ho solola, non significa niente'. Ilche vede coinvolti Johnny Depp eè ripreso oggi, lunedì 16 maggio 2022, e c'è già una svolta esplosiva a quanto pare: l'attrice di Aquaman è stata colta alla sprovvista dopo averto la suanel bel mezzo della sua deposizione. I giurati hanno ascoltato registrazioni esplicite di conversazioni tra Depp e la, visto filmati e fotografie ma questo lapsus della star potrebbe ...

