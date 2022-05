Amalfi prima città del sud Italia a candidarsi al GIAHS della FAO (Di lunedì 16 maggio 2022) Sostenibilità della produzione agroalimentare; mantenimento della biodiversità, delle conoscenze e delle tecnologie in uso nel sito; conservazione della vocazione culturale e della memoria storica; salvaguardia del valore paesaggistico: in questi obiettivi si riassume la linea che intende prendere il Comune di Amalfi per preservare i suoi classici limoneti, vigneti e terrazzamenti che ne contraddistinguono immagine e panorami. Nelle azioni che conducono a tali scopi, individuate in un dossier a cura dell’Università di Roma 3, si riassume la candidatura della città un tempo Repubblica marinara e della sua costa al GIAHS (Globally Important Agricultural Hertitage System) della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per ... Leggi su fmag (Di lunedì 16 maggio 2022) Sostenibilitàproduzione agroalimentare; mantenimentobiodiversità, delle conoscenze e delle tecnologie in uso nel sito; conservazionevocazione culturale ememoria storica; salvaguardia del valore paesaggistico: in questi obiettivi si riassume la linea che intende prendere il Comune diper preservare i suoi classici limoneti, vigneti e terrazzamenti che ne contraddistinguono immagine e panorami. Nelle azioni che conducono a tali scopi, individuate in un dossier a cura dell’Università di Roma 3, si riassume la candidaturaun tempo Repubblica marinara esua costa al(Globally Important Agricultural Hertitage System)FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per ...

