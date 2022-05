Alpini, viene fuori la verità: solo 3 denunce, a distanza di giorni, su 500 “testimonianze” (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche uno dei giornali che fin dall’inizio ha cavalcato l’onda dell’indignazione popolare per i presunti abusi sulle donne da parte degli Alpini, nel raduno di Rimini, è costretto ad ammettere che finora c’è solo una denuncia formale agli atti, a fronte delle “centinaia” di testimonianze rilasciate ai giornali e alle tv. Al massimo, nei prossimi giorni, si arriverà a tre. “Sarebbero altre due ragazze pronte a denunciare nelle prossime ore le molestie subite alla 93ª adunata degli Alpini a Rimini”, scrive La Stampa di Torino. Alpini, le molestie raccontate e le poche denunce Dopo i primi giorni di stupore, un po’ tutti, oggi, si iniziano a chiedere come mai nessuna, o quasi nessuna, abbia deciso di andare a raccontare quanto subito ai carabinieri, che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche uno dei giornali che fin dall’inizio ha cavalcato l’onda dell’indignazione popolare per i presunti abusi sulle donne da parte degli, nel raduno di Rimini, è costretto ad ammettere che finora c’èuna denuncia formale agli atti, a fronte delle “centinaia” dirilasciate ai giornali e alle tv. Al massimo, nei prossimi, si arriverà a tre. “Sarebbero altre due ragazze pronte a denunciare nelle prossime ore le molestie subite alla 93ª adunata deglia Rimini”, scrive La Stampa di Torino., le molestie raccontate e le pocheDopo i primidi stupore, un po’ tutti, oggi, si iniziano a chiedere come mai nessuna, o quasi nessuna, abbia deciso di andare a raccontare quanto subito ai carabinieri, che ...

