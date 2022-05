Allarme bomba a Palazzo Chigi, scatta l’allerta massima: cosa sta succedendo (Di lunedì 16 maggio 2022) La tensione che aleggia da mesi in Europa si può tagliare con il coltello. Basta un piccolo tassello fuori posto in una giornata di metà Maggio per scatenare il finimondo. Questa mattina, 16 Maggio 2022, a Roma è stata una giornata piuttosto movimentata a causa di un Allarme bomba scattato vicino Palazzo Chigi. Una valigetta incustodita ha fatto scattare la massima allerta e sul posto sono intervenute immediatamente le Forze dell’Ordine. Per fortuna non è successo nulla di grave. Vediamo nel dettaglio come si sono svolti i fatti.



