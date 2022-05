Alla crisi del grano voluta da Putin mancava la canicola indiana: il prezzo supera i livelli delle Primavere arabe (Di lunedì 16 maggio 2022) Caldo record, l'India blocca l'export. Torlizzi: "Blocco dei porti ucraini, stop ai fertilizzanti russi e carenza dei diesel, si temono le guerre del pane. E con aumento delle migrazioni Mosca ha un'arma geopolitica in più" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 maggio 2022) Caldo record, l'India blocca l'export. Torlizzi: "Blocco dei porti ucraini, stop ai fertilizzanti russi e carenza dei diesel, si temono le guerre del pane. E con aumentomigrazioni Mosca ha un'arma geopolitica in più"

Advertising

AndreaOrlandosp : Grazie all'accordo con le parti sociali, oggi insieme alla Ministra Lamorgese abbiamo siglato un importante protoco… - AGisotti : L’impegno instancabile della Caritas di fronte alla crisi umanitaria in #Ucraina - @iamCARITAS @SpesUkraine… - fattoquotidiano : In caso di fiducia, il M5S non voterà la norma pro inceneritore a Roma. L’ex premier: “Non siamo vincolati a un’all… - TCommodity : Qualche riflessione sulla crisi del grano alla luce delle restrizioni all’export varate dall’India. Grazie a ?… - HuffPostItalia : Alla crisi del grano voluta da Putin mancava la canicola indiana: il prezzo del grano supera i livelli delle Primav… -