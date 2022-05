Alberto Genovese, trovate le chat da pelle d'oca: "18 anni appena compiuti, ecco come l'ho ridotta" (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono state pubblicate dagli investigatori le chat dell'imprenditore milanese Alberto Genovese. La preda in questione è Loretta detta Lori, al momento dell'accaduto era appena diciottenne. La ragazza è stata drogata e abusata sessualmente per 30 ore dall'imprenditore a Terrazza Sentimento. La conversazione tra l'imprenditore e l'amico era partita così: "Johnny: Ti passo una cucciola... Maggiorenne da giorni... Conosciuta ieri... A che ora da te? Serve qualcosa? E non mi rispondere la fi***!". A quel punto Genovese ha risposto: "Lei. Da ora sono libero." L' amico non ha fatto attendere la risposta: "Arriviamo per le 6.30 lì. Così convochiamo." Genovese non aspettava altro e a quel punto ha replicato: "Top. Droga e alcol ne ho, manca la gnagna...". Il complice Jonny allora: "Tu basta che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono state pubblicate dagli investigatori ledell'imprenditore milanese. La preda in questione è Loretta detta Lori, al momento dell'accaduto eradiciottenne. La ragazza è stata drogata e abusata sessualmente per 30 ore dall'imprenditore a Terrazza Sentimento. La conversazione tra l'imprenditore e l'amico era partita così: "Johnny: Ti passo una cucciola... Maggiorenne da giorni... Conosciuta ieri... A che ora da te? Serve qualcosa? E non mi rispondere la fi***!". A quel puntoha risposto: "Lei. Da ora sono libero." L' amico non ha fatto attendere la risposta: "Arriviamo per le 6.30 lì. Così convochiamo."non aspettava altro e a quel punto ha replicato: "Top. Droga e alcol ne ho, manca la gnagna...". Il complice Jonny allora: "Tu basta che ...

