Al via a giugno il Nastro Rosa tour della Marina Militare, da Genova a Venezia (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - La seconda edizione del Marina Militare Nastro Rosa tour prenderà il via a giugno e sarà presentata il 18 maggio 2022 alle ore 15 a Roma, nella Biblioteca storica di Palazzo Marina, per scoprire le tappe e le iniziative in programma. Lo fa sapere la Marina Militare con una nota. L'evento, che include nella sua denominazione la Marina Militare e che la Forza Armata supporta attivamente nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il fondamentale supporto di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo che sarà Main Partner dell'evento, della Federazione Italiana Vela e della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - La seconda edizione delprenderà il via ae sarà presentata il 18 maggio 2022 alle ore 15 a Roma, nella Biblioteca storica di Palazzo, per scoprire le tappe e le iniziative in programma. Lo fa sapere lacon una nota. L'evento, che include nella sua denominazione lae che la Forza Armata supporta attivamente nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il fondamentale supporto di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo che sarà Main Partner dell'evento,Federazione Italiana Vela e...

Advertising

NTR24 : Illuminazione centro storico: si inaugura il primo giugno. Addio al ‘disco volante’ di piazza Roma… - LocalPage3 : Al via a giugno il Nastro Rosa tour della Marina Militare, da Genova a Venezia - fisco24_info : Al via a giugno il Nastro Rosa tour della Marina Militare, da Genova a Venezia: (Adnkronos) - La presentazione dell… - StraNotizie : Al via a giugno il Nastro Rosa tour della Marina Militare, da Genova a Venezia - italiaserait : Al via a giugno il Nastro Rosa tour della Marina Militare, da Genova a Venezia -