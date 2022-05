Al ritmo attuale per soddisfare il fabbisogno dell’Italia d’ora in poi servirebbero 2,7 Terre, quasi altri tre pianeti... (Di lunedì 16 maggio 2022) L’Italia ha terminato le sue risorse naturali per il 2022: il Paese ha raggiunto il suo Overshoot day. Secondo i calcoli del Global Footprint Network il nostro Paese, a partire da oggi, dovrà forzare le risorse della Terra, avendo esaurito quelle naturali a sua disposizione. Questo significa il raggiungimento di un pessimo traguardo per il nostro Paese, in quanto da questo momento in poi si trova in debito con il Pianeta Terra. Cambiamento climatico, i quattro rischi che l’Europa dovrà affrontare ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) L’Italia ha terminato le sue risorse naturali per il 2022: il Paese ha raggiunto il suo Overshoot day. Secondo i calcoli del Global Footprint Network il nostro Paese, a partire da oggi, dovrà forzare le risorse della Terra, avendo esaurito quelle naturali a sua disposizione. Questo significa il raggiungimento di un pessimo traguardo per il nostro Paese, in quanto da questo momento in poi si trova in debito con il Pianeta Terra. Cambiamento climatico, i quattro rischi che l’Europa dovrà affrontare ...

Advertising

Russo8Pier : @AndreaB99907056 @Ile2S @EnricoLetta I tempi, inoltre, sarebbero faraonici. Anche raddoppiando il ritmo attuale (co… - CskaTorino : @romeobianchini @jacopoformia Ma poi di quale ritmo si sta parlando? In serie A si cammina. Riguardatevi Toro - Rea… - 1intollerante : Bastano nemmeno 80 euro per avere un bel gruzzolo e assicurarsi quantomeno la salvezza quando arriveremo al punto c… - Ecatetriformis : Il segretario Blinken e il segretario alla Difesa statunitense Austin hanno affermato di aver bisogno di fondi aggi… - putino : Dato il ritmo attuale delle avanzate ucraine, le forze russe potrebbero non essere in grado di impedire alle truppe… -