Al ristorante Collina un trionfo di sapori | protagonista il Grana Padano

Almenno San Bartolomeo. Una cena guidata da Marco Gatti dove il protagonista assoluto è stato il Grana Padano Dop. Un festival di sapori e di gusto dove i riflettori della serata, magistralmente diretta da Mario Cornali e Giovanni Beretta, titolari del ristorante Collina di Almenno San Bartolomeo, sono stati puntati non solo su uno dei formaggi che rappresenta una delle eccellenze italiane, ma anche sul connubio tra lo stesso e i vini Garda Doc Sauvignon, un Lugana Doc Riserva e un Rosso Capriano del Colle Doc. La cena si è aperta con un antipasto a base di puntocromia di mele, Grana Padano Dop e aceto ristretto di Cabernet, a seguire tortelli ripieni di Grana Padano Dop liquido e pepe nero di Sarawak; stracciatella di ...

