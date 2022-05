'Ai ragazzi ho ricordato le parole di Kobe' (Di lunedì 16 maggio 2022) La festa dei giocatori del Milan sotto la curva: nonostante la prudenza di Pioli, tutto l'ambiente sente il risultato vicino di Ilaria Checchi Un tripudio rossonero al cospetto di più di 73mila ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) La festa dei giocatori del Milan sotto la curva: nonostante la prudenza di Pioli, tutto l'ambiente sente il risultato vicino di Ilaria Checchi Un tripudio rossonero al cospetto di più di 73mila ...

Advertising

heartsjealous : RT @sophiozz: difficilmente ricorderemo negli anni a venire, come abbiamo invece avuto modo di vivere con grandi nomi usciti da quel progra… - sophiozz : difficilmente ricorderemo negli anni a venire, come abbiamo invece avuto modo di vivere con grandi nomi usciti da q… - MSpekled : RT @Meoz88: Non so nemmeno cosa scrivere, sono senza forze... Grandissimi ragazzi, manca pochissimo al sogno... ???? Theo gol a dir poco imp… - Meoz88 : Non so nemmeno cosa scrivere, sono senza forze... Grandissimi ragazzi, manca pochissimo al sogno... ???? Theo gol a… - FabioAlp : @rusembitaly Se avete un Presidente malato che vuole essere ricordato per qualcosa di grande prima di morire...avet… -