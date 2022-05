Addio Insigne | opinioni contrastanti da Sky | dichiarazioni a sorpresa!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri sera, nel corso di Sky Calcio Club, sono intervenuti i diversi ospiti per parlare anche dell’di Lorenzodal Napoli, che si concretizzerà al termine di questa stagione. Da Costacurta a Bergomi, passando per Di Canio e Marchegiani, tutti si sono espressi in merito alla separazione tra il Napoli e il suo capitano. Di seguito quando evidenziato dalla nostra redazione: FOTO: Getty –Napoli Da “non è un campione” alla convivenza con Mertens, le parole dal Club Costacurta: “ha dato un grande aiuto a questa squadra, ma non aveva sufficienti qualità caratteriali. Credo comunque che vada via col mento molto alto e con una grandissima personalità perché ha davvero dato tutto. Questo, però, non significa che lui sia un campione“. Bergomi: “Continuo a non condividere la sua scelta ...