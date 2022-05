Accordo AS Roma-Federalberghi per acquisto biglietti anche in hotel

(Di lunedì 16 maggio 2022)– È stata firmata oggi dal Presidente diGiuseppe Roscioli e dal Ceo della ASPietro Berardi una convenzione che concede alle strutture della principale associazione di albergatori della Capitale la possibilità di vendita ai propri ospiti in soggiorno deidelle partite casalinghe della squadra giallorossa della stagione 2022/2023. Il prossimo campionato di Serie A darà dunque a settimane alterne l’occasione di un weekend capitolino con un plus unico: tutti i turisti che sceglieranno di soggiornare in una delle centinaia di strutture alberghiere associate apotranno vivere l’emozionante esperienza di veder scendere in campo laallo Stadio Olimpico. Per il Presidente di ...

RAttivo : Società che sta avanti e sempre più globale… L’AS Roma è Roma. - romanewseu : Roma, accordo con #Federalberghi. Il Ceo #Berardi: “Lieti di questa partnership, lavoriamo per la gente” ??… - TuttoASRoma : PARTNERSHIP Accordo con Federalberghi (C.U.) - forzaroma : Roma, accordo con Federalberghi: si potranno acquistare i biglietti negli hotel #ASRoma - PagineRomaniste : Comunicato Ufficiale, #Roma accordo con Federalberghi per tutta la stagione 2022-23 #ASRoma -

Per il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli si tratta di una convenzione di grande importanza. 'Siamo lieti della nascita di questa collaborazione con la Roma, una squadra iconica con ...