Acciaieria Azovstal, il soldato ucraino canta "Stefania" dei Kalush Orchestra sotto le bombe (Di lunedì 16 maggio 2022) Nemmeno un giorno dalla vittoria all'Eurovision, che la canzone "Stefania" dei Kalush Orchestra si è già diffusa come un messaggio di pace tra le forze armate ucraine. Dall'Acciaieria di Azovstal è stato condiviso un video che mostra un soldato ucraino mentre canta sotto le bombe il testo della canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2022. Ecco il video, ricondiviso dall'Ansa: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia ANSA (@agenzia ansa)

