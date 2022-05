Aborto, anche Starbucks si impegna a pagare il viaggio alle dipendenti Usa “se non possono disporne entro 100 miglia” (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo Amazon, anche Starbucks annuncia che pagherà le spese di viaggio per le dipendenti degli Stati Uniti che si sottopongano alle procedure mediche di interruzione di gravidanza o a quelle chirurgiche per cambiare sesso qualora non fosse possibile disporne nel raggio di 100 miglia (circa 160 chilometri). In controtendenza rispetto alle crescenti restrizioni a livello nazionale, la scelta aziendale arriva a pochi giorni di distanza dal voto del Senato che, negli Usa, ha bloccato il provvedimento per trasformare in legge la storica sentenza della Corte Suprema che ha legalizzato l’Aborto negli Stati Uniti, la sentenza Roe v. Wade del 1973. La multinazionale conta negli Usa circa 240mila dipendenti. Il sostegno economico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo Amazon,annuncia che pagherà le spese diper ledegli Stati Uniti che si sottoponganoprocedure mediche di interruzione di gravidanza o a quelle chirurgiche per cambiare sesso qualora non fosse possibilenel raggio di 100(circa 160 chilometri). In controtendenza rispettocrescenti restrizioni a livello nazionale, la scelta aziendale arriva a pochi giorni di distanza dal voto del Senato che, negli Usa, ha bloccato il provvedimento per trasformare in legge la storica sentenza della Corte Suprema che ha legalizzato l’negli Stati Uniti, la sentenza Roe v. Wade del 1973. La multinazionale conta negli Usa circa 240mila. Il sostegno economico ...

