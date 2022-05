A Orio arriva AnadoluJet | la low cost di Turkish Airlines | “Ci lavoravamo da 4 anni”

(Di lunedì 16 maggio 2022)al Serio. I sorrisi, le strette di mano e l’accoglienza sono di quelle che trasudano grande soddisfazione. Perchè il collegamento tra l’aeroporto die quello di Istanbul Sabiha Gokcen operato daera praticamente cosa fatta prima del Covid, ma ha dovuto attendere ancora dueper diventare realtà. Una meta che rappresenta un ulteriore ampliamento del network delle destinazioni raggiungibili dallo scalo bergamasco, che fa gola sia ai viaggiatori turistici che al traffico business di entrambi i Paesi. Il primo volo è atterrato lunedì 16 maggio attorno alle 11.45, con un Boeing 737-800 configurato in classe unica con a bordo 145 passeggeri, accolto dal tradizionale arco d’acqua dei Vigili del Fuoco di casa al Caravaggio: programmata con frequenza giornaliera, la nuova rotta permette sia l’accesso ...

