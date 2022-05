A Lampedusa sbarchi senza sosta: in sole 48 ore sull’isola arrivati circa mille migranti (Di lunedì 16 maggio 2022) sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove, ormai da giorni, prosegue ininterrotta la “staffetta” dal molo Favaloro delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Con l’arrivo del bel tempo e dal mare piatto, l’isola torna ad essere presa d’assalto dai migranti. Sono 269 i migranti approdati nelle ultime ore: viaggiavano a bordo di tre diverse barche intercettate nelle acque antistanti l’isola. Lampedusa, tre le barche intercettate Sulla prima, rintracciata dai militari della Capitaneria di porto a una quarantina di miglia dalle coste Lampedusane, erano in 106, tra cui 5 donne e 2 minori. Meno consistente il secondo gruppo che ha raggiunto l’isola: 37 in tutto, bloccati dagli uomini delle Fiamme gialle a 2 miglia da Capo Ponente. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022), dove, ormai da giorni, prosegue ininterrotta la “staffetta” dal molo Favaloro delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Con l’arrivo del bel tempo e dal mare piatto, l’isola torna ad essere presa d’assalto dai. Sono 269 iapprodati nelle ultime ore: viaggiavano a bordo di tre diverse barche intercettate nelle acque antistanti l’isola., tre le barche intercettate Sulla prima, rintracciata dai militari della Capitaneria di porto a una quarantina di miglia dalle costene, erano in 106, tra cui 5 donne e 2 minori. Meno consistente il secondo gruppo che ha raggiunto l’isola: 37 in tutto, bloccati dagli uomini delle Fiamme gialle a 2 miglia da Capo Ponente. ...

