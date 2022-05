A Catania tetto della scuola crollato e fondi congelati I liceali fanno lezione in piazza Dante “Abbandonati dalle istituzioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Se non abbiamo le aule andiamo a fareina due passi dal nostro liceo “Boggio Lera”. Detto, fatto con tanto di sostegno (anche pratico) del dirigente scolastico Donato Biuso che da mesi sta facendo tutto il possibile per ridare ai suoi ragazzi e ai docenti gli spazi necessari. Tutto ha avuto inizio nella notte tra il 9 ed il 10 novembre scorso, quando è crollata una falda deldel plesso centrale dell’ istituto in pieno centro storico a. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecniciCittà Metropolitana che hanno preso atto del pessimo stato del resto dei tettistruttura e disposto prima la chiusura dell’intero edifico e successivamente quella dei locali immediatamente sotto i tetti a falde e del piano terra. Un ...