A Cape Canaveral per il lancio di Samantha Cristoforetti Il racconto di chi ha vissuto dal vivo l' evento

Advertising

Digital_Day : Il lancio di Crew-4 raccontato da Gianpietro Ferrario del Gruppo Astrofili Deep Space, invitato da Samantha Cristof… - vedanama : RT @AstronautiCAST: Matthias aveva scattato una foto a Cape Canaveral nel giorno del lancio di @AstroSamantha. Qual è il pad con la Dragon… - AstronautiCAST : Matthias aveva scattato una foto a Cape Canaveral nel giorno del lancio di @AstroSamantha. Qual è il pad con la Dra… - g_depiccoli : @SandyLombardia @peppinoprisco22 Hahaha hai fatto tutto tu! Io scrivevo cn Peppino! Lascia stare le tue risposte, a… - OrganicPeoplePR : Ft. Pierce. Cape Canaveral. Orlando. -

Lanciato dalla Nasa dalo scorso 1° marzo, Goes - 18 si trova in orbita geostazionaria a 35 mila km sopra l'equatore. Da qui il suo strumento Advanced Baseline Imager ( Abi ) ha ...Spacelust ha avuto inizio il 1° aprile 2022 con il lancio di ION SCV 005 Almighty Alexius a bordo del veicolo di lancio Falcon 9 di SpaceX dallo Space Launch Complex 40 (SLC - 40) di, ...(NASA/JPL-Caltech, NASA/ESA/CSA/STScI tramite AP) Tempo di lettura stimato: meno di un minuto CAPE CANAVERAL, Florida – Il nuovo telescopio spaziale della NASA è in fase di test, hanno detto gli ...Cristoforetti era partita da Cape Canaveral in Florida lo scorso 27 aprile per tornare a bordo della Stazione spaziale internazionale insieme agli astronauti statunitensi Kjell Lindgren, Bob Hine e ...