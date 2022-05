365 giorni, Gaspar Noé sul successo del film: "La gente aveva bisogno di masturbarsi" (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel corso di un'intervista con Independent, Gaspar Noé si è messo a nudo e ha parlato del successo di 365 giorni da attribuire, a sua detta, alla necessità delle persone di praticare del sano autoerotismo. Nel corso di un'intervista con Independent, Gaspar Noé si è messo a nudo e ha parlato del successo di 365 giorni da attribuire, a sua detta, alla necessità delle persone di "masturbarsi" Oltre a essersi soffermato sull'esperienza cinematografica più intensa della sua vita (la visione di Gravity sotto morfina), Gaspar Noé ha parlato anche di 365 giorni e del suo successo su Netflix nel corso del 2020, anno della pandemia da Covid. Il regista ha dichiarato: "Love ha avuto successo durante la pandemia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel corso di un'intervista con Independent,Noé si è messo a nudo e ha parlato deldi 365da attribuire, a sua detta, alla necessità delle persone di praticare del sano autoerotismo. Nel corso di un'intervista con Independent,Noé si è messo a nudo e ha parlato deldi 365da attribuire, a sua detta, alla necessità delle persone di "" Oltre a essersi soffermato sull'esperienza cinematografica più intensa della sua vita (la visione di Gravity sotto morfina),Noé ha parlato anche di 365e del suosu Netflix nel corso del 2020, anno della pandemia da Covid. Il regista ha dichiarato: "Love ha avutodurante la pandemia ...

