Zona Bianca | le anticipazioni della puntata di domenica 15 maggio su Rete 4 | si parla di Ucraina e il caso alpini

(Di domenica 15 maggio 2022)ma anchee le turbolenze in Azione. Unaricca. Questa sera,152022, su4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da ...

Advertising

smgii1908 : Troppo convinti è proprio una festa scudetto, mi sa che l'Inter ha alzato già bandiera bianca visto che settimana p… - Stasera_in_TV : RETE 4: (21:20) Zona Bianca (Attualita') #StaseraInTV 15/05/2022 #PrimaSerata #zonabianca @Rete4 - globalistIT : - Axelanni70 : @sandraamurri1 @nonelarena Scegliero' Zona Bianca proprio perché non c'è LEI. - _PuntoZip_ : Rete 4 – A “ZONA BIANCA”: La guerra raccontata dall’Occidente e la propaganda russa – Le accuse di molestie al radu… -

, la puntata di oggi 15 maggio 2022 Nella prima serata di oggi, domenica 15 maggio, su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata di, trasmissione di approfondimento giornalistico ...Ucraina ma anche Alpini e le turbolenze in Azione. Una puntata ricca. Questa sera, domenica 15 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della ...La guerra raccontata dall’Occidente e il racconto propagandato dalla Russia, le accuse di molestie emerse dopo l’ultimo raduno degli alpini a Rimini ...Nuovo appuntamento questa sera, domenica 15 maggio, in prima serata con Zona Bianca, il programma su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Al centro della puntata, la guerra raccontata ...