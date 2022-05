Zelensky "poco serio" sull'Eurovision? Come risponde putin: foto-choc di modelle travestite davanti a un tank | Guarda (Di domenica 15 maggio 2022) Volodymyr Zelensky è stato attaccato dai suoi detrattori, in particolare dai leoni da tastiera italiani dichiaratamente filo-putiniani, perché nel bel mezzo di una guerra ha speso del tempo per parlare dell'Eurovision Song Contest 2022. A Torino ha trionfato la Kalush Orchestra, la band ucraina premiata con una valanga di voti dal pubblico di tutta Europa: un chiaro messaggio politico e di presa di campo. Luca Bizzarri è intervenuto con un tweet sulla polemica del giorno: “Chissà se i fautori della vibrante protesta per un Zelensky poco serio e rispettoso per l'Eurovision oggi si schiereranno a favore di questa riverente opera di propaganda russa (che poi, le infermiere, non sono proprio un messaggio vincente…)”. A corredo del tweet il comico ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Volodymyrè stato attaccato dai suoi detrattori, in particolare dai leoni da tastiera italiani dichiaratamente filo-iani, perché nel bel mezzo di una guerra ha speso del tempo per parlare dell'Song Contest 2022. A Torino ha trionfato la Kalush Orchestra, la band ucraina premiata con una valanga di voti dal pubblico di tutta Europa: un chiaro messaggio politico e di presa di campo. Luca Bizzarri è intervenuto con un tweeta polemica del giorno: “Chissà se i fautori della vibrante protesta per une rispettoso per l'oggi si schiereranno a favore di questa riverente opera di propaganda russa (che poi, le infermiere, non sono proprio un messaggio vincente…)”. A corredo del tweet il comico ...

