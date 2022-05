Zelensky, l’Ue, Kalush: che squallore l’Eurovision di guerra (Di domenica 15 maggio 2022) Ci sono due cose incredibili di questo Eurovision Song Contest. Primo: che il risultato era talmente scontato da apparire pure noioso seguirlo. Quando di mezzo ci si mette il perbenismo, non c’è gara musicale che possa reggere. Dovevano vincere gli ucraini, invasi dall’autocrate Putin, e così è avvenuto. Poco importa se la loro canzone, va detto, è bruttina. Secondo: il moto di sostegno arrivato non tanto da Zelensky, quello sarebbe pure comprensibile sebbene sotto le bombe, ma il coro di esultanza dei vertici europei. I quali pare che non abbiano di meglio da fare che emozionarsi per le performance canore della Kalush Orchestra. “Stanotte la tua canzone ha conquistato il nostro cuore. Celebriamo la tua vittoria in tutto il mondo. l’Ue è con te”, ha scritto Ursula Von Der Leyen in un moto passione. Charles Michel, che di inventiva ne ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 15 maggio 2022) Ci sono due cose incredibili di questo Eurovision Song Contest. Primo: che il risultato era talmente scontato da apparire pure noioso seguirlo. Quando di mezzo ci si mette il perbenismo, non c’è gara musicale che possa reggere. Dovevano vincere gli ucraini, invasi dall’autocrate Putin, e così è avvenuto. Poco importa se la loro canzone, va detto, è bruttina. Secondo: il moto di sostegno arrivato non tanto da, quello sarebbe pure comprensibile sebbene sotto le bombe, ma il coro di esultanza dei vertici europei. I quali pare che non abbiano di meglio da fare che emozionarsi per le performance canore dellaOrchestra. “Stanotte la tua canzone ha conquistato il nostro cuore. Celebriamo la tua vittoria in tutto il mondo.è con te”, ha scritto Ursula Von Der Leyen in un moto passione. Charles Michel, che di inventiva ne ...

